Le miraculé Christian Eriksen va être fixé pour la suite de sa carrière. Plus d’un mois après son malaise cardiaque pendant le premier match du Danemark à l’Euro, le Danois va mieux. Mais la grande question est de savoir s’il pourra un joueur refouler une pelouse au niveau professionnel.

Dans son édition d’hier, la Gazzetto dello Sport écrit qu’il est revenu à Milan pour des examens au cœur et pour son avenir à l’Inter. Pour rappel, le milieu offensif s’est fait implanter un défibrillateur automatique sous-cutané pour réguler son rythme cardiaque. Mais cet appareil n’est pas autorisé en Italie et pourrait empêcher le retour d’Eriksen à l’Inter. Affaire à suivre, même si le principal pour Christian Eriksen reste la santé avant tout.

