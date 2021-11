Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2024, le milieu offensif danois Christian Eriksen pourrait bien quitter la Lombardie dès cet hiver. En effet, la réglementation italienne ne lui permettrait pas de jouer en raison de son défibrillateur sous-cutané mais cela n’empêcherait pas de revenir sur les terrains dans d’autres pays. La direction nerrazzura réfléchirait à une résiliation de contrat, comme avec les Joao Mario et Radja Nainggolan.

Et d’après les informations du Corriere dello Sport, l’international aux 109 sélections (36 buts) songerait à un retour à l’Ajax Amsterdam, club où il a éclos avant son départ pour Tottenham à l’été 2013. Cela permettrait à l’Inter Milan, en pleine difficulté financière, de ne plus verser son salaire important de 7,5 millions d’euros durant les trois prochaines saisons.

Articles similaires