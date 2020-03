Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard ou encore Didier Drogba. Ils sont tous passés par la Major League Soccer dans les dernières années de leur carrière. Une liste à laquelle, David Beckham, lui aussi passé par la ligue américaine, rêve d’ajouter les deux meilleurs joueurs de la planète : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Fondateur et président de l’Inter Miami, qui jouait hier dans la nuit le premier match de son histoire en MLS, David Beckham a rapporté à Sky Sports qu’il rêverait de recruter les deux hommes. « En tant que propriétaire, on veut toujours les meilleurs joueurs et si l’opportunité se présente d’en faire venir du calibre de Cristiano (Ronaldo) ou Lionel (Messi), des athlètes pour qui j’ai beaucoup d’admiration, ce serait fantastique », a-t-il déclaré. Une ambition pour l’instant plus utopique qu’autre chose, mais sait-on jamais. En tout cas, le message est passé.

