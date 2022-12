Le Centre d’information et de coordination de la Gendarmerie nationale a fait savoir, hier, que plusieurs routes sont fermées en raison des perturbations météorologiques dans certaines wilayas, en appelant les conducteurs à faire preuve de prudence sur les routes.

Dans la capitale, l’autoroute du sud au niveau de Chéraga jusqu’à Ben Aknoun connaît une circulation très dense en raison d’un trafic important. La Gendarmerie nationale a également indiqué que la Route nationale n°33 reliant Tizi Ouzou et Bouira est fermée en raison de l’accumulation de neige au niveau de Tikjda, dans la commune d’Al Asnam. Mais aussi la Route nationale n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus exactement au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounen. D’autre part, un glissement de terrain a entraîné la fermeture de la Route nationale n° 128 reliant Draâ Ben Kheda et Boghni, plus exactement au niveau de la commune de Tirmitine.

Hier, l’Office nationale de météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) de niveau 2 et 1. Le premier BMS pluies, de niveau orange (2) concerne les wilayas de Souk Ahras, Mila, Guelma, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel ET El Tarf. La seconde alerte de niveau jaune touchera, quant à elle, les wilayas Alger, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Oum el Bouaghi, Tizi Ouzou, Sétif, Boumerdès, Bouira et Blida. <

