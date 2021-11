Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation mardi matin à Tizi-Ouzou à cause des fortes pluies enregistrées à travers la wilaya durant la nuit de lundi, ont annoncé les services de la wilaya. Il s’agit, notamment, de 2 axes, entre Zoula – Sidi Naamane et Draa Ben Khedda- Tizi-Ouzou sur la RN 12, principal axe routier de la wilaya, la RN 25 entre Ait Yahia Moussa et Tizi-Ouzou, ainsi que de plusieurs chemins de wilaya dont le CW 224 reliant Sebaou à Sidi Naamane, le CW 128 entre Boghni et Maatkas et le CW 37 reliant Ait Aissa Mimoune et Ouaguenoun. Des éboulements et chutes de pierres sont, également, signalés par le groupement local de gendarmerie nationale et la direction des travaux publics (DTP) le long de la RN 24 reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa au niveau des communes d’Azeffoun et Ait Chafaa, invitant les usagers à la prudence. Par ailleurs, certains quartiers et artères de la ville de Draa Ben Khedda, à l’Ouest du chef lieu de wilaya, ont été envahis par d’immenses quantités d’eau, qui ont empêché les citoyens de vaquer à leurs occupations. Aucune perte humaine ni dégât important n’a été signalé.

