Le Commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé, ce 03, que plusieurs routes étaient coupées à la circulation, en raison de l’amoncellement de neige, suite aux intempéries enregistrées dans certaines wilayas du Nord du pays, appelant les conducteurs à la vigilance et au respect du code de la route.

الدرك الوطني: غلق العديد من الطرق بسب تراكم الثلوج إثر التقلبات الجويةhttps://t.co/ZbgpqCSfv9 pic.twitter.com/RVq24UyUO5 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 3, 2021

Selon un communiqué publié sur la page Facebook des services de la GN, l’amoncellement de neige a bloqué plusieurs routes reliant Bouira à Tizi Ouzou notamment la RN33 au niveau de Tikjda (commune d’El Asnam), la RN30 reliant la commune de Saharidj (Bouira) à Ouacif (Tizi Ouzou) au niveau de la région de Tizi N’Kouilal et la RN 15 au lieu-dit Koul dans la commune de Aghbalou.

A Tizi Ouzou, les chutes de neige ont provoqué également la fermeture de la RN15 au niveau de Fedj Tirourda dans la commune de Iferhounen, la RN 72 entre les communes Sidi Naâmane et Makouda au niveau du village zaouïa, la RN30 au niveau de Tizi N’Kouilal dans la commune de Iboudraren et le CW253 entre les communes de Illilten et Chellata (Bejaia) et le CW09 entre les communes de Illoula Oumalou et Ait Oumalou.

La wilaya de Bejaia a également connu le blocage de la RN26 au niveau du village Meliha dans la commune de Chellata.

Même constat à Chlef au niveau du CW44 reliant la commune de Talaassa et Sidi Abderrahmen au lieu-dit El Djorf.

A Médéa, l’autoroute Nord-Sud au niveau de la commune de Ouzera est également fermée en raison du brouillard et des averses.

Dans la wilaya de Mostaganem, le CW60 et la RN11 sont fermés à cause de la montée des eaux.