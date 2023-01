Les services de la Gendarmerie nationale poursuivent mardi leurs interventions pour ouvrir les routes fermées et faciliter le trafic routier suite aux intempéries dans plusieurs wilayas du pays (neiges et verglas), appelant les usagers de la route à la vigilance.

Les mêmes services ont prévenu, via l’application officielle “Tariki”, qu’un trafic difficile est enregistré sur la RW 45, au niveau du village Izaatit dans la commune Boussellam (Sétif), appelant les usagers à faire preuve de vigilance.

Au niveau de la rocade de Djebel El Ouahch vers Constantine, les éléments de la section de l’autoroute Est-Oust sont intervenus à Zighoud Youcef en vue de fluidifier le trafic. Les même services ont appelé les chauffeurs empruntant la RN 23 dans son tronçon liant Laghouat à Tiaret, à réduire la vitesse et à éviter le freinage brusque.

Par ailleurs les éléments de la Gendarmerie ont prévenu les usagers de l’autoroute Est-Ouest dans la commune de Yellel à Relizane ainsi que les usagers de la RN 90, contre un manque de visibilité provoqué par le brouillard.

Un accident de la route, survenu au niveau de l’autoroute Est-Ouest entre les wilayas de Boumerdes et d’Alger sur la descente de la commune de Larbatache vers Alger, a provoqué un ralentissement de la circulation, où les éléments de la section autoroutière de Larbatache sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et fluidifier le trafic routier.

Des routes fermées et des pistes difficiles en raison des chutes de neige à travers plusieurs wilayas

Les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que des routes étaient toujours fermées en raison des chutes de neige dans plusieurs wilayas du pays. Il s’agit de la RN 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, précisément au niveau du Col de Tirourda dans la commune d’Iferhounen, et la RW 253 reliant Bejaia et Tizi Ouzou au niveau du Col de Chellata (commune Iferhounen).

La RN 33 a également été fermée en raison des chutes de neige dans la région Assoul (commune Ait Boumehdi), ainsi que la RN 15 entre les communes d’Aghbalou (Bouira) et Iferhounen (Tizi Ouzou) au niveau du Col de Tirourda, la RN 33 reliant les communes de Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou) dans les régions de Tikjda et Tirourda (commune Lasnam). Les mêmes services ont affirmé que les autres routes ont été ouvertes, appelant les usagers de la route à faire preuve de vigilance.