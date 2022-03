La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a appelé, dimanche dans un communiqué, les conducteurs et les usagers de la voie publique, à davantage de vigilance et de prudence au volant, suite aux intempéries que connaissent certaines wilayas du pays.

La DGSN rappelle également aux conducteurs et aux transporteurs des voyageurs et des marchandises, les règles de la sécurité routière, dans ces mauvaises conditions métérologiques, à l’instar du “respect strict de la vitesse autorisée en temps de pluie, de la distance de sécurité entre les véhicules et des panneaux de signalisation à l’intérieur des agglomérations et près des établissements d’enseignement”, ajoute la même source.

La DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert (15-48), celui des secours (17), ainsi que le site électronique et les plateformes numériques de communication de la Sûreté nationale, conclut le communiqué.