La direction générale de la Protection civile a appelé, hier mercredi, les citoyens à davantage de prudence et de vigilance suite au bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant de fortes chutes de pluies sur plusieurs wilayas du pays. «Suite au bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant de fortes chutes de pluies sur plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la protection civile appelle tous les citoyens à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité afin d’éviter les dommages qui peuvent survenir dans de telle situation», indique un communiqué de la Protection civile. Pour les usagers de la route, ils sont appelés à réduire la vitesse, d’allumer les feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité et d’éviter les manœuvres dangereuses», ajoute le même communiqué. En ces temps d’intempérie, la Protection civile rappelle aux citoyens «la nécessité de rester loin des Oueds et bords d’Oueds et insiste sur la surveillance des enfants qu’il faut impérativement sensibiliser sur les dangers de se rapprocher des Oueds». Elle conseille également les citoyens d’éviter les tentatives de traverser les torrents à pieds, à la nage ou même en voiture. Ainsi, les services de la Protection civile conseille les citoyens d’éviter de se mettre à l’abri sous les tunnels ou sur les ponts et surtout «accompagner les enfants, notamment les petits, pour aller à l’école en choisissant le chemin le plus sûr et en faisant attention, lors de vents violents, aux câbles électriques», souligne le même communiqué. L’appel à la prudence concerne aussi les automobilistes qui sont appelés à éviter de conduire sur une route inondée, et dans le cas où la voiture tombe en panne, le conducteur doit abandonner la voiture et chercher du secours pour lui et ses passagers, ajoute la même source. Selon les consignes de la Protection civile, le citoyen ne doit pas s’engager en zone inondée, il doit couper l’électricité et le gaz en cas d’infiltration d’eaux pluviales au domicile, et surtout monter les meubles, appareils électriques et autres effets personnels aux étages supérieurs. La Direction générale de la Protection civile a mis à la disposition des citoyens les deux numéros 1021 ou le 14, pour appeler les secours en cas d’incident ou d’incendie, et ce en précisant la nature du risque et l’adresse exacte. <

