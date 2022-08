Par Nadir Kadi

A la fois attendues et redoutées, après une saison estivale marquée par une série de pics de chaleur, les premières averses orageuses importantes qui se sont abattues, dès samedi, sur les wilayas de Souk Ahras, Tébessa et In Guezzam, ont causé plusieurs inondations et interventions de la Protection civile. La vigilance, était toujours de mise hier et dans la nuit de dimanche à lundi, les services de Météo Algérie ayant émis une «alerte vigilance jaune» concernant les wilayas de Sidi Bel Abbès, In Guezzam, Bordj Badji-Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Tlemcen, Constantine, Khenchela et Naâma.

L’alerte, qui parle de quantités de pluie pouvant aller jusqu’à 25mm, s’est en effet prolongée jusqu’à « 21H pour les wilayas du Sud et de 15H jusqu’à 18H pour les wilayas de l’Est et de l’Ouest du pays». Wilaya déjà fortement impactée par les derniers incendies de forêt, Souk Ahras a enregistré samedi des pluies torrentielles ayant entraîné des inondations d’une hauteur de près de 80 centimètre au niveau de plusieurs quartiers du centre-ville. Intempéries dont les conséquences sont heureusement limitées, la circulation a toutefois été momentanément coupée dans plusieurs quartiers, notamment El Qentra située du côté de la rue Colonel-Amirouche.

La situation a par ailleurs nécessité l’intervention, «en urgence», et jusqu’aux premières heures de dimanche, des différents services de la Protection civile, de l’Office national d’assainissement (ONA), de la direction de l’hydraulique et de l’APC de Souk Ahras pour «évacuer les eaux et dégager les routes» selon les informations de la Radio nationale. Quant à la wilaya de Tébessa, l’APS a fait savoir hier que les pluies torrentielles qui se sont abattues «dans la nuit de samedi à dimanche» sur la commune Boulehaf Eddir, ont entraîné l’intervention de la Protection civile pour «l’évacuation de 7 véhicules coincés dans des mares».

Les précipitations qui ont en effet dépassé les «20 mm en un laps de temps réduit» ont par ailleurs causé des inondations des caves nécessitant le pompage des eaux infiltrées dans plusieurs maisons mais aussi la constitution de crues et boues envahissant des dizaines de maisons au nouveau pôle urbain 3240-Logements AADL. La même source, indiquant en ce sens que le chef de l’exécutif local Mohamed El Baraka Dahadj a demandé l’inscription d’une étude technique visant à «corriger» le cours de l’oued Kenifida à l’origine des crues. Par ailleurs, les informations sur la situation à Aïn Guezzam faisaient état de l’intervention des secours et le «sauvetage de 23 personnes coincées dans les eaux d’un oued». Et dans ce contexte, il est à rappeler que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, avait demandé le 22 août dernier à prendre en considération les risques liés aux inondations.

Le ministre, lors d’une visioconférence avec les walis consacrée au recensement des dégâts causés par les incendies de l’été, avait, en effet, réclamé des mesures visant à anticiper d’éventuelles fortes pluies. Kamal Beldjoud insistant sur «l’impératif de poursuivre les vastes campagnes de nettoyage de l’environnement et des oueds et de prendre en charge les points noirs, en coordination avec différents services, pour éviter les répercussions des intempéries et des éventuelles inondations saisonnières, notamment en cette période de l’année». <

Articles similaires