Par Sihem Bounabi

Les pluies saisonnières ont, encore une fois, charrié leur lot de victimes ces dix derniers jours avec un bilan de 8 personnes décédées, dont un enfant de 13 ans emporté par les eaux d’un oued en crue dans la wilaya de Saïda, a annoncé la Protection civile.

Le capitaine Zohir Ben Amzel, chargé de communication, précise que dans la wilaya de Saïda, après des opérations de recherches qui ont duré toute la nuit d’avant-hier, les éléments de la Protection civile ont repêché au niveau de la station d’épuration des eaux de Saïda, la dépouille d’un garçon de 13 ans emporté par les eaux de oued Aïn Neghab sur près de 14 kilomètres.

Selon les témoignages recueillis sur place diffusés par les médias, le jeune garçon jouait au bord de l’oued avec d’autres enfants lorsque l’orage a éclaté transformant le cours d’eau en véritable torrent emportant tout sur son passage.

Le bilan de la wilaya de Saïda aurait été plus lourd sans la mobilisation des unités de la Protection civile qui ont secouru 9 personnes cernées par les eaux dans différentes zones de la région. Malheureusement, le même scénario mortel s’est déroulé dans la wilaya de Tiaret, où les corps de 2 personnes ont été retrouvés, hier matin, et repêchés. Ils se trouvaient à bord d’un camion emporté sur près de 4 kilomètres par les eaux de l’oued Boukaria, selon le communiqué de la Protection civile publié sur page officielle. Dans la wilaya de Constantine, même si les vies humaines ont été épargnées lors des averses qui perdurent depuis dimanche dernier, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Des images impressionnantes des ravages des inondations dans la ville des Ponts suspendus ont été relayées par les réseaux sociaux et les médias témoignant de l’ampleur de la catastrophe, surtout dans la commune de Zighoud-Youcef, la plus impactée par les fortes averses. Selon un communiqué de la Direction locale de la Protection civile,, les unités des pompiers ont effectué plusieurs interventions notamment pour secourir des automobilistes bloqués par les eaux au niveau de plusieurs ruelles de la ville.



Appel à la vigilance durant cette période de pluies saisonnières

Le capitaine Zohir Ben Amzel a exhorté la population à redoubler de vigilance durant cette période automnale marquée par des pluies orageuses et de fortes averses et a rappelé les numéros verts de la Protection civile : 1021 et 14.

Il a aussi lancé un appel pour le respect des consignes de sécurité en période d’intempéries, notamment aux automobilistes qui sont de plus en plus victimes de la montée brusque des eaux sur les routes inondées.

Si les pompiers sont mobilisés en amont pour intervenir rapidement sur les lieux sinistrés, la DGCP effectue un intense travail en aval en menant des campagnes de prévention et de sensibilisation des risques d’inondations auprès du grand public. Mais également auprès des élus locaux pour procéder au curage des bouches d’égout et des avaloirs et lancer des appels pour éviter le dépôt de gravats sur les trottoirs.

Pour rappel, dans une étude analytique menée par la sous-direction des risques majeurs à la DGPC en 2021, il a été établi que 716 communes sur les 1 541 de l’Algérie sont confrontées un risque d’inondations.

Selon cette étude, les principales raisons de ce risque d’inondations, en dehors des facteurs géographique et météorologique, sont notamment l’urbanisation anarchique par l’occupation de terres inondables, la gestion incorrecte des barrages, la défaillance des réseaux d’assainissement et de collecte des eaux pluviales et le gonflement des oueds par les décombres et les détritus. <

Articles similaires