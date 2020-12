Le Centre d’information et de coordination routière (CICR) sous la direction de la Gendarmerie nationale, a appelé, samedi 26 décembre, les conducteurs à faire preuve de prudence et de vigilance, suite à la fermeture de routes nationales et de chemins de wilaya dans plusieurs régions du pays à la suite des fortes chutes de neige qui se sont abattues,ces dernières 24 heures.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, CICR a précisé que dans la wilaya de Sétif, la Route de wilaya 117, au niveau de Mechtat Slalma, dans la commune de Djemila, a été fermée en raison de l’amoncellement de neige.

Les chutes de neige ont également bloqué la Route nationale (RN) 26, reliant les wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou, plus précisément au niveau du village Takharchit, dans la commune de Kherrata.

Plusieurs routes nationales reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira sont également fermées. En effet, la Route nationale 15, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, est fermée au niveau de Fedj Terouda, dans la commune d’Iferhounan, la RN 33, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, est également fermée au niveau de la région d’Asoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, la RN 30, reliant les wilayas Tizi Ouzou et Bouira, est aussi fermée au niveau de la région de Tizi Nakoulan, dans la commune d’Iboudraren. Par ailleurs, la Route de wilaya 253, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, est fermée au niveau de Fedj Chalata dans la commune d’Iferhounan. La Route de wilaya 159, reliant Ouzellaguen et Chellata, au niveau du village Elma dans la commune de Chellata à Béjaïa, a également été fermée.

Dans la wilaya de Batna, la RN 87, au niveau du village Ouled Azzouz, a été fermée jusqu’au niveau de la région El Mahmel, commune Tniet El Abed. La Route de wilaya 137, reliant entre les communes de Ziama Mansouriah et Erraguene Souici, dans la wilaya de Jijel, a été fermée au niveau de Mechtat Bir El Ghazala, dans la commune Ziama Mansouriah, la route communale au niveau de la borne kilométrique 500+16, à 27 km de la commune Ziama Mansouriah, a également été fermée à la circulation.



Le plan d’intervention hivernal activé à Médéa

Suite à l’alerte donnée par l’Office national de météorologie, classant les chutes de neige prévues, de catégorie orange, le plan d’intervention hivernal a été activé à travers plusieurs localités de la wilaya de Médéa pour faire face à d’éventuelles chutes de neige pouvant occasionner la perturbation du trafic routier ou isoler des zones d’habitation.

Un dispositif de déneigement a été mis en place depuis vendredi dernier au niveau des principaux points culminants du réseau routier local, pour faciliter l’intervention rapide des équipes de déneigement en cas de fortes chutes de neige et éviter, ainsi, la perturbation du trafic routier, selon les déclarations des services de la wilaya de Médéa à l’APS.

Le gros des moyens d’intervention sera mobilisé dans des points stratégiques de l’autoroute nord-sud, notamment les tronçons entre El-Hamdania et Berrouaghia, mais également à Benchicao, qui culmine à plus de 1 224 mètres d’altitude, l’axe Aïn-Boucif-Chellalet el-Adhaoura (RN 60), El-Haoudine-Tablat (RN 8), Boghar-Ouled Antar, Chemin de wilaya (CW) 60 et El-Omaria-Baata (RN 64), qui connaissent de fréquentes perturbations de la circulation automobile en période de neige.

Les services de la wilaya de Médéa ont également annoncé que des instructions ont été données par le wali, Djahid Mousse, aux responsables locaux afin de garantir l’approvisionnement des zones rurales, notamment les villages et les hameaux isolés, en denrées alimentaires et bonbonnes de gaz, à travers la constitution de stocks de sécurité et la réquisition des moyens de transport des communes, pour anticiper tout risque de pénurie ou de pression sur ces produits. Des centres d’accueil seront ouverts au niveau de certaines localités de la wilaya de Médéa, proches des grands axes routiers, pour assurer le gîte et la prise en charge des automobilistes et des usagers de la route qui risquent d’être bloqués par la neige. Pour rappel, dans un Bulletin de météo spécial (BMS), les services de Météo Algérie ont lancé une alerte, classée orange, concernant des «chutes de neige qui affecteront les reliefs dépassant les 800 mètres d’altitude et qui atteindront des épaisseurs allant de 15 à 20 cm».

Cette alerte concerne les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Constantine, Mila, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Elle restera valable jusqu’au dimanche 27 décembre, à 3 heures du matin.