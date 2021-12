Alors que les intempéries se poursuivent, 11 barrages, sur les 75 que compte l’Algérie, affichent un taux de remplissage à plus de 80%, alors que la moyenne nationale pour les 44 autres est de 35%.

Par Sihem Bounabi

Ainsi, le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint une moyenne de 35,26 % suite aux dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wilayas, a appris lundi l’APS auprès du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique. Ces volumes d’eau emmagasinés à travers les 75 barrages en exploitation ont été enregistrés jusqu’au 6 décembre, grâce aux apports des derniers épisodes pluviométriques à travers plusieurs wilayas. Selon le tableau de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), communiqué par le ministère, 11 barrages affichent un taux de remplissage supérieur à 80%, à savoir Fergoug et Oued Taht à Mascara, K’Sob à M’sila, Kissir et Boussiaba à Jijel, Beni Haroun et Oued Athmania à Mila, Beni Zid à Skikda, Uldjet Mellegue à Tébessa, Taghrist à Khenchela et Mexa à El Tarf.

Les données du ministère révèlent toutefois que le taux de remplissage au niveau de 44 barrages sur les 75 en exploitation était inférieur à 35%. Il s’agit notamment des barrages de Béni Slimane à Médéa et Keddara à seulement 19,96%. Pour ce qui est des chutes de neige, hier, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ces dernières ont perturbé le trafic routier au niveau de plusieurs routes nationales, a annoncé le groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Des difficultés à circuler ont été enregistrées sur la RN 80 reliant les wilayas d’Oum El Bouaghi et Souk Ahras et sur la RN 102 reliant la wilaya d’Oum El Bouaghi à Guelma à hauteur de mechta Chebka.

La RN 10 reliant Oum El Bouaghi à Constantine, au lieu-dit Chouf Eddaba, a enregistré également des difficultés en matière de trafic routier, ainsi qu’au niveau du tronçon reliant Oum El Bouaghi à Tébessa. La même source a fait état en outre de la fermeture du Chemin de wilaya n°5 reliant la commune d’Aïn Eddis à la localité de Touzeline, précisément au niveau de mechta Charef suite à la chute de neige.

Dans la wilaya de Skikda, le Chemin de wilaya n° 7, dans la localité de Siouane, commune d’Ouled Attia, a été fermé à la circulation en raison des chutes de neige enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi, selon la Direction de la Protection civile. Les chutes de neige et le verglas enregistrés, dans la nuit de dimanche à lundi, sur les hauteurs de la wilaya de Batna ont entravé le trafic automobile sur certains axes montagneux, selon la Protection civile. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de la daïra d’Arris sont intervenus dès les premières heures de la matinée pour aider les véhicules bloqués à cause du verglas et la neige signalés sur les hauteurs d’Aïn Tine, a précisé la cellule de communication de ce corps constitué.

La circulation reste difficile sur cette partie de la RN 31, ainsi que sur le Chemin de wilaya 54 B, sur les hauteurs de Baali, et 172, au lieu-dit Thizi Nethaoura. Les services de la Protection civile ont appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence.