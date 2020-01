Au moins 132 personnes ont péri à la suite de chutes de neige, pluies et inondations au Pakistan et en Afghanistan ces deux dernières semaines, selon un nouveau bilan donné hier par des responsables de ces deux pays. Au moins 93 personnes sont mortes et 76 autres ont été blessées au Pakistan, où l’on déplore aussi des disparus, tandis qu’au moins 39 ont péri et 60 ont été blessées en Afghanistan, selon les mêmes sources. Un précédent bilan de ces intempéries dans les deux pays voisins a fait état auparavant d’au moins 110 morts. Les prévisions météorologiques font état d’un très mauvais temps à venir dans les prochains jours.

Le Cachemire sous contrôle du Pakistan a été la région la plus touchée, avec 62 morts et 53 blessés ces derniers jours, selon l’autorité locale de gestion des catastrophes.

Le bilan a été confirmé par Mathar Riaz Rana, le responsable administratif du Cachemire pakistanais.

«Nous rencontrons des difficultés dans les opérations de secours en raison des routes bloquées car il commence à faire nuit, a-t-il dit. Nos équipes de sauveteurs essaient toujours d’atteindre les zones éloignées». En Afghanistan, «la plupart des dégâts et la majorité des victimes ont résulté de l’effondrement de toitures à cause des fortes chutes de neige et des pluies» dans le sud et l’ouest, a déclaré Ahmad Tamim Azimi, un porte-parole de l’Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes (ANDMA). Dans la province de Herat (Ouest), sept membres d’une même famille ont ainsi péri dans la chute du toit de leur maison, a-t-il raconté. «Plus de 300 maisons ont été entièrement détruites ou endommagées dans les provinces de l’ouest et de l’est», a ajouté M. Azimi. Les opérations de secours et les acheminements d’aide après des catastrophes naturelles sont souvent entravés par le manque d’équipements en Afghanistan. La médiocrité des infrastructures rend également difficile l’accès des sauveteurs aux zones isolées.<

