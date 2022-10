Une personne âgée de 73 ans emportée par les eaux de Oued El Merdj dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a trouvé la mort, suite aux intempéries ayant touché la région durant les dernières 24 heures, indique mercredi la Protection civile.

Dans la même wilaya, qui a été la plus touchée par les intempéries, 35 personnes cernées par les eaux de pluies au niveau d’un complexe sportif et d’un centre commercial ont été sauvées par les éléments de la Protection civile, précise la même source, ajoutant que le trafic routier au niveau de la RN 5, à l’entrée et sortie de la commune d’El Achir, demeure difficile à cause de la crue des oueds Mekhamera et Sabour, de même que la RN 106 qui traverse la commune de Medjana dans le même wilaya.

En outre, les équipes de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations de sauvetage de personnes et de pompage des eaux pluviales dans des édifices publics, quartiers et cités des autres wilayas touchées par ces intempéries, à savoir Alger, Bejaia, Sétif, Médéa et Tiaret.

Pour ce qui est des accidents de la circulation, le bilan de la Protection civile fait état de la mort de deux personnes et 145 blessés durant les dernière 24 heures.