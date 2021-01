Le Commandement de la gendarmerie nationale a appelé, dimanche, l’ensemble des usagers de la route à la nécessité de respecter les règles de bonne conduite et du code de la route pour assurer leur sécurité et éviter tout risque, en raison des récentes intempéries marquées notamment par d’importantes chutes de neige enregistrées dans cinq wilayas du pays. A cet égard, le Commandement de la gendarmerie nationale a indiqué, dans un communiqué, que « ses unités ont enregistré plusieurs tronçons de route fermés à la circulation, en l’occurrence cinq (05) routes nationales et sept (07) routes de wilayas », rappelant avoir « mobilisé, en coordination avec divers acteurs sur le terrain à l’instar des unités de l’Armée nationale populaire (ANP), tous les moyens matériels et humains pour désenclaver les zones touchées par les chutes de neige », sachant que les unités de la sécurité routière s’attèlent à fluidifier le trafic routier sur le territoire de compétence de la Gendarmerie nationale. Concernant les routes fermées en raison de l’amoncellement de neiges, le communiqué a précise qu’il s’agit de la wilaya de Bouira: la route nationale n 33 au niveau de la région de Tikjda (commune d’El Asnam), la route nationale n 30 au niveau de Tizi N’kouilal (commune de Saharidj) et la route nationale n 15 au niveau du village Aïn Zebda (commune d’Aghbalou), ainsi que de la wilaya de Tizi Ouzou: la route nationale n 15 au niveau du Col de Tirourda (commune d’Iferhounène) et la route nationale n 33 au niveau de la localité d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi, daïra d’Ouacif), le chemin de wilaya n 253 au niveau du Col de Chellata (commune d’Iferhounène ), le chemin de wilaya n 251 au niveau de la région de la Chréa (commune de Bouzeguene) et le chemin de wilaya n 09 reliant la commune d’Illoula Oumalou (wilaya de Tizi Ouzou) et la commune de Chellata (wilaya de Bejaïa). Il s’agit dans la wilaya de Tiaret du chemin de wilaya N 02 reliant Frenda à Sidi Bekhti, du chemin de wilaya N 34 reliant les wilayas de Tissemsilt (stade), Tiaret (commune Essebt) et Relizane (Commune de Ramka), et du chemin de wilaya N 21 reliant Tissemsilt (stade) à Relizane (commune Ammi Moussa). Parmi les routes coupées aussi, le chemin de wilaya N 07 reliant les communes Lardjem et le Stade, le chemin de wilaya N 21 au niveau de Sidi Missoum (commune de Sidi Lantri), chemin de wilaya N 07 reliant la commune de Lardjem et le chemin de wilaya N 21 au niveau de la région Bab Lakhdar. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, la route nationale N 13 reliant Oued Sebaa à Dhaya et la route nationale N 95 reliant les communes d’El Hacaiba et Ras el Ma sont obstruées par l’amoncellement de neiges. Pour de plus amples informations sur l’état des routes, le commandement de la Gendarmerie nationale informe les citoyens de la possibilité de consulter le site internet «Tariki» et la page Facebook ou d’appeler le numéro vert « 1055 ».

