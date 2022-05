Les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions dont 48 opérations de sauvetage de personnes coincées et cernées par les eaux pluviales et dégagées des véhicules emportés par les eaux, suite aux intempéries ayant affecté plusieurs régions du nord du pays ces dernières 48 heures. Selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile, ces interventions ont touché notamment les wilayas de Mostaganem, Blida, Mascara, Tipaza, Relizane, Chlef et Tissemsilt. Une centaine d’opérations d’épuisement et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées également à travers plusieurs wilayas du pays, note la même source qui fait état d’un glissement de terrain sur une habitation causant des fissurations au lieudit douar el Maktaâ, commune de Bordj Bou Naama, dans la wilaya de Tissemsilt.

