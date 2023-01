Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé mardi à Boumerdes, que l’intégration de l’université à la vie culturelle, par le cinéma, fait partie des objectifs «stratégiques» visés par son département ministériel. «L’intégration de l’université dans la vie culturelle, par le cinéma, figure parmi les objectifs stratégiques visés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l’implication et la contribution de tout un chacun», a indiqué le ministre dans son allocution au lancement du projet «Cinéma de l’université», mardi à l’université M’hamed Bougara, en compagnie de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. M. Baddari a, aussi, estimé que l’intégration de l’étudiant algérien dans la vie culturelle, à travers des films cinématographiques, lui «permettra d’en savoir davantage sur la société et de communiquer avec elle», notant que «l’université se doit d’impacter sur son environnement économique, social et culturel, et ne peut rester en dehors de la société». Le projet «Cinéma de l’université» est «un trait d’union entre l’université et les préoccupations et aspirations du citoyen dans divers domaines» a, encore, souligné M. Baddari. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de promouvoir l’université algérienne, en vue d’en faire «une université citoyenne, une université-établissement social, et une université qui forme l’étudiant citoyen et productif à la fois». n

Articles similaires