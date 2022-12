PAR MILINA KOUACI

Alors que l’opération d’intégration des enseignants contractuels touche à sa fin, les conditions aux postes vacants ont été dévoilées hier. Une instruction ministérielle datant du 26 décembre a précisé les modalités d’application du décret exécutif 22-461 relatif à l’intégration des enseignants contractuels de l’éducation.

L’enseignant doit avoir la nationalité algérienne et jouir de ses droits civiques, avoir une situation régulière vis-à-vis du service national et un casier judiciaire sans aucune mention incompatible avec le métier d’enseignant. Le ministère a également précisé que l’enseignant contractuel doit être en état d’activité à la date du 11 décembre dernier, posséder la décision d’embauche, et assurer son volume horaire hebdomadaire. L’enseignant doit aussi remplir toutes les conditions d’âge, d’aptitude physique et mentale, ainsi que la qualification requise pour exercer le métier d’enseignant. Pour rappel, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a installé une commission présidée par l’Inspecteur général du ministère chargée de l’encadrement et du contrôle de la mise en oeuvre efficace de la décision du président de la République. Lors des conférences nationales consacrées à la préparation de la rentrée scolaire 2022/2023, M. Belabed a demandé de recenser les postes vacants dans les trois cycles pour assurer un meilleur encadrement aux élèves et a enjoint le maintien autant que possible des enseignants recrutés sur la base de contrats au cours des années scolaires passées. <

