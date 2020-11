Les lots de vaccin antigrippal reçus seront distribués équitablement au fur et à mesure de leur réception du laboratoire fournisseur, a assuré le directeur commercial de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Abderrezak Soufi.

Dans une déclaration à l’APS, le responsable a expliqué que la distribution du vaccin antigrippal à travers toutes les régions du pays se faisait conformément aux directives du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, précisant que «le premier lot mis à disposition par la Direction de la prévention et de la promotion de la santé du ministère a été distribué à quasiment 100% à l’exception de quelques wilayas».

Et d’ajouter que «les représentants de deux de ces wilayas (centre) ont été convoqués pour recevoir deux lots en même temps».

Concernant le deuxième lot de vaccins, Dr Soufi a indiqué que l’Institut «s’apprête à approvisionner 18 wilayas», soulignant que «la distribution se fait en fonction des quantités reçues au fur et à mesure par l’Institut».

La distribution du vaccin se fait «progressivement» selon la quantité acquise auprès du laboratoire fournisseur, a expliqué Dr Soufi, appelant à «éviter de semer le trouble» au sein de la société, la campagne étant encore à ses débuts et le nombre de cas atteints du virus est très faible.(APS)

