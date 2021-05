Le Dr Samir Bedrouni, maître de conférences à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Alger, est le lauréat 2021 de la «chaire Audin» de l’Institut français des sciences mathématiques et de leurs interactions (Insmi), indique dimanche un communiqué de l’USTHB. La distinction du Dr Samir Bedrouni de la Faculté de Mathématiques a été annoncée sur la page web du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), précise la même source. Le CNRS a créé une chaire de mathématique en mémoire de Maurice Audin, assistant de mathématique français à la Faculté d’Alger assassiné par l’armée française pendant la Guerre de Libération, rappelle l’USTHB qui ajoute qu’il s’agit d’une chaire permettant l’accueil en France d’un mathématicien ou d’une mathématicienne d’un laboratoire ou université d’Algérie. «Le Dr Samir Bedrouni sera accueilli à l’Institut de recherche mathématique de Rennes 2 pour un travail en collaboration avec Dominique Cerveau et Frank Loray», précise encore l’USTHB.

