Une exposition mettant en lumière une collection exceptionnelle d’art moderne et contemporain d’Algérie et des diasporas sera organisée à partir de vendredi à Paris (France), ont annoncé les organisateurs. Intitulée «Algérie mon amour», cette collection exceptionnelle du musée de l’Institut du monde arabe (IMA), révèle toute la richesse de la production algérienne moderne et contemporaine à travers un choix d’œuvres représentatives, de la grande créativité de trois générations d’artistes. Le public est invité à redécouvrir une collection de belles œuvres de grands artistes peintres et plasticiens algériens à l’image de Mohamed Aksouh, M’hamed Issiakhem (1928-1985), Baya (1931-1998), Zoulikha Bouabdellah, Rachid Koraichi, Mohammed Khadda (1930-1991), Choukri Mesli (1931-2017) ou encore Denis Martinez. «+Algérie mon amour+ est un chant de la douleur de la terre et du peuple algérien colonisés et martyrisés, le chant de la culture et de l’identité algériennes niées et déracinées», résume Claude Lemand, donateur d’une exceptionnelle collection d’art moderne et contemporain à l’Institut. L’exposition recouvre une large période, réunissant des artistes dont le plus ancien, le peintre non figuratif Louis Nallard, né en 1918, et la benjamine, El Meya, artiste-peintre de 35 ans, selon les organisateurs. Parallèlement à l’exposition, des conférences en lien avec l’art et les artistes exposés sont programmées dont «Zoulikha Bouabdellah, un art féministe», en présence de l’artiste, «Abdallah Benanteur et l’Algérie», ou encore «Denis Martinez. Un destin algérien», sont parmi les thèmes de conférences retenus par les organisateurs. Organisée par l’IMA, «Algérie mon amour» est visible jusqu’au 31 juillet prochain, indique l’Institut sur son site Internet. n

