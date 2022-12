ATM Mobilis, entreprise citoyenne par excellence, poursuit son programme d’accompagnement et de soutien à la formation, et accompagne, lundi 26 décembre 2022, la sortie de la 39e promotion des Inspecteurs Divisionnaires des Finances « Ahmed SADOUDI «, au siège de l’Institut algéro-tunisien de l’Économie Douanière et Fiscale (IEDF) de Koléa (Tipaza).

En présence de hauts responsables et cadres des deux pays (Algérie et Tunisie), des directeurs des établissements douaniers et financiers et des représentants des autorités locales de la Wilaya, ainsi que des étudiants et cadres de l’Institut, ATM Mobilis participe à l’honorification des dix (10) lauréats majors de promotion et de la meilleure recherche menée au sein de cette promotion. Des attestations d’encouragements ont, en outre, été délivrées aux autres étudiants.

Pour rappel, l’établissement a pour mission la formation des futurs cadres des ministères des finances, en disposant une formation de post-graduation spécialisée en finances publiques et répondant aux normes internationales.

À travers cet action, ATM Mobilis, réaffirme son implication au développement du capital humain et l’encouragement de nos jeunes compétences et élites algériennes.

