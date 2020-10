Elle sera inaugurée le 5 octobre 2020 à 18h30 à l’Institut culturel italien d’Alger la rétrospective consacrée à Federico Fellini, le grand cinéaste italien considéré comme l’un des plus grands réalisateurs du cinéma mondial, dont le centenaire sera célébré en 2020. En cette année fatale, tout le réseau des Instituts Culturels aurait dû organiser de nombreux événements pour se souvenir dignement du Maestro des cinq Oscars, mais la propagation de la pandémie n’a fait que geler tous les horaires.

Ainsi, pour relancer les activités culturelles de l’Institut culturel d’Alger suite à la brusque suspension des manifestations déterminée par les mesures dictées par le gouvernement algérien pour contenir la pandémie, il était impossible de ne pas choisir le cinéma de Fellini.

Il débutera avec le film de 1952 Lo Sceicco Bianco, premier long métrage entièrement réalisé par le grand réalisateur de Rimini après d’autres expériences en tant que coréalisateur, scénariste, caricaturiste. Selon un critère chronologique rigoureux, presque tous les films de son importante filmographie feront suite à l’Intervista en 1987. Un programme riche qui accompagnera tous les cinéphiles algériens jusqu’en janvier 2021.

L’inauguration aura lieu en présence du directeur de la Cinémathèque nationale algérienne, Salim Aggar, et de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, ainsi que de la directrice de l’Institut culturel italien, Antonia Grande. La Cinémathèque d’Alger qui a rejoint le projet proposera une exposition d’affiches dans ses archives et une conférence consacrée à l’étude de l’art de notre réalisateur à juste titre acclamé.

Pour la soirée d’ouverture, tous les sièges disponibles ont été attribués en quelques heures, ce qui démontre la grande «envie de culture italienne» en Algérie, accentuée par la longue absence de la scène en raison de l’urgence sanitaire. A partir d’octobre, la SII d’Alger lancera un programme d’activités très riche (de l’archéologie à l’art contemporain, de la gastronomie à la littérature) pour et avec les jeunes, les étudiants et les interlocuteurs culturels locaux qui se déroulera dans le strict respect des règles de confinement.

Articles similaires