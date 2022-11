La 7e édition de «La semaine culinaire mondiale italienne», s’est ouverte lundi soir à l’Institut culturel italien à Alger, par une séance de dégustation de plusieurs plats italiens. Cette édition organisée sous le thème «diète, durabilité et créativité», sera marquée par l’organisation de plusieurs conférences et master class sur la cuisine italienne et sa relation avec la gastronomie algérienne et méditerranéenne en général. Cette manifestation verra également l’organisation d’une conférence sur l’art culinaire du Sahara avec la participation d’une cheffe cuisinière du Sahara, ainsi que l’organisation d’une dégustation de plusieurs plats du désert algérien. «La semaine de l’art culinaire italien dans le monde», qui est un événement international initié par le ministère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale en 2016 et organisé en Algérie par l’Ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien, vise à «mettre en exergue les différents aspects de la gastronomie italienne» et à «faire sa promotion à travers le monde». Cet événement se poursuivra jusqu’au 20 novembre en cours. <

