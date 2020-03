L’institut Cervantès d’Alger convie les cinéphiles et le grand public à assister, aujourd’hui, jeudi 4 mars, à 18H, à la projection du film cubain « Roble de Olor » (Parfum de chêne) du réalisateur cubain Rigoberto López Pego sorti en 2004.

Ce long métrage d’une durée de 120 min sera présenté en version originale en langue espagnole et sous-titré en français. Il est à noter que cette projection entre dans le cadre du premier festival du film ibéro-américain organisé par l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger qui a débuté le 6 février dernier et se poursuivra jusqu’au 2 avril prochain avec un film chaque jeudi.

Dans le synopsis du film, il est souligné que cette histoire se déroule sur une plantation de café cubaine dans la première moitié du 19e siècle et expose la relation touchante entre une Haïtienne noire, distinguée et un romantique commerçant allemand. Ils traversent ensemble les rêves brisés et les tragédies sans fin. Malgré les barrières sociales et raciales qui les séparent, leur passion les entraîne dans une histoire d’amour qui défie les tabous de l’époque. Le long métrage cubain, comptabilise des sélections officielles pour le Golden Globe, le Fespaco à Ouagadougou et le Festival Agora à Cannes.

« Parfum de chêne » a aussi remporté deux prix, en l’occurrence le Prix de la meilleure actrice ainsi que celui de meilleure actrice dans un second rôle au Festival de La Havane, à Cuba. Le film a également remporté le Prix du meilleur film du Festival Panafricain en 2006.

Le réalisateur cubain Rigoberto López Pego, titulaire d’un diplôme en sciences politiques de l’université de La Havane, a à son actif plus d’une vingtaine de documentaires et de nombreux courts et longs métrages. Ses nombreuses œuvres ont remporté du succès tant auprès du public que de la critique, à Cuba comme à l’étranger, et lui ont valu d’importants prix nationaux et internationaux. Ce réalisateur prolixe a animé plusieurs conférences, ateliers et séminaires sur le cinéma en général et le cinéma cubain dans plusieurs pays.

Lopez Pego a été membre de jury à plusieurs festivals nationaux et internationaux et a représenté le cinéma cubain à de nombreuses manifestations mondiales. Il est aussi le président de Travelling Caribbean Film Showcase (Vitrine itinérante du cinéma caribéen).

