Le ministre des Transports Aissa Bakkai a procédé lundi à Alger à l’installation de Mme Nadia Rabia à la tête du Groupe algérien de transport maritime “GATMA”, a indiqué un communiqué du ministère des Transports.

La cérémonie d’installation qui s’est déroulée lors des travaux de l’assemblée générale extraordinaire du groupe, a été présidée par M Bekkai, en présence des cadres du ministère, précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre des Transports a opéré des changements dans la composition des membres du conseil d’administration du groupe. M. Bekkai a donné des instructions pour “améliorer le mode de gestion de ces entreprises vitales et de moderniser leurs systèmes, en augmentant leur rendement en tant qu’entreprise économique par excellence qui ne dépend plus des aides du Trésor public”.

Il a en outre exhorté les responsables du groupe à rationnaliser les dépenses et à exploiter les potentialités et les moyens disponibles en coordination avec l’ensemble des acteurs, soulignant que “le défi, aujourd’hui, consiste en la relance de l’activité de toutes les filiales du groupe et la promotion de son rendement et de ses prestations en adéquation avec les exigences du marché”.

Dans le même sillage, M. Bekkai a appelé à acquérir un quota du mouvement des marchandises en provenance et à destination de l’Algérie, dont “les entreprises étrangères se taillent la part du lion”.

Le Groupe GATMA, rappelle-t-on, comprend six sociétés, dont deux spécialisées dans le transport maritime de marchandises (CNAN-med et CNAN-Nord) et deux autres dans le domaine des services maritimes (NASHCO et GEMA), en sus d’une (1) société dans le transport des voyageurs (ENTMV) et une autre dans la maintenance maritime et la construction de navires (ERENAV).