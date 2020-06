Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, samedi à Alger, à l’installation du professeur Kamel Senhadji à la tête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, chargée de la mise en place d’un « système de santé développé offrant des soins de qualité » outre une plus large prévention contre les différentes maladies, rapporte l’APS. La cérémonie d’installation s’est déroulée lors de la réunion du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, présidée par le Président Tebboune, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj, du ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, du porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr. Djamel Fourar, et de responsables de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). A cette occasion, Pr. Kamel Senhadji a affirmé, indique la même source, que le Président Tebboune « a accordé à l’Agence des prérogatives importantes, en ce qu’elle sera totalement souveraine dans ses décisions« , soulignant que « les décisions de l’Agence seront concrétisées sur le terrain, dans le cadre de la réforme du système de santé« . Le Président de la République avait affirmé, hier vendredi, lors de son entrevue avec des médias nationaux, que l’Agence de sécurité sanitaire constituera « le cerveau à même de garantir un haut niveau de soins, de médecine qualitative, de protection maternelle et infantile et une prévention plus large des différentes maladies« , alors que le ministère constituera « les membres exécuteurs« .

