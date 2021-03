Le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a procédé lundi, au nom du président de la République, à l’installation officielle du Général-major, Mohammed Salah Benbicha, dans les fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN) par intérim, indique un communiqué du MDN. « Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’ANP, a procédé ce lundi 15 mars 2021, à l’installation officielle du Général-major Mohammed Salah Benbicha, dans les fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim », précise la même source. « Au nom de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 11 mars 2021, j’installe officiellement le Général-major Mohammed Salah Benbicha, dans les fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, en remplacement du Général-major Abdelhamid Ghris », a indiqué le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha. A cette occasion, le Général de corps d’Armée « a donné des instructions et des orientations aux cadres du secrétariat général du MDN, à l’effet de poursuivre les efforts visant à servir l’Algérie et à protéger ses intérêts majeurs, tout en les exhortant à faire preuve d’engagement total, de rigueur et de persévérance dans l’accomplissement des missions assignées ». Ont pris part à la cérémonie d’installation, les chefs de départements, le Contrôleur général de l’Armée, les directeurs et les chefs de services centraux du MDN et de l’Etat-major de l’ANP. A l’issue, le Général de corps d’Armée a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, conclut le communiqué.

