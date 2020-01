Mohamed Louber a été installé, mardi à Alger, au poste de président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). La cérémonie d’installation, rapporte l’APS, a été présidée par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer et des directeurs de médias publics et privés. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait nommé, samedi, Mohamed Louber président de l’ARAV. Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA) et ancien directeur du quotidien El Moudjahid, le nouveau patron de l’ARAV est enseignant à la faculté de droit d’Alger. Mohamed Louber qui est également conseiller en droit de l’audiovisuel, prépare une thèse de doctorat sur le service public de l’audiovisuel en Algérie. Il était coordinateur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à l’information et à la communication.

