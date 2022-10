Une semaine après l’ouverture officielle du Lycée national des arts Ali-Maachi, le ministère de la Culture a signé deux décisions portant création de deux comités chargés de préparer le programme de formation artistique des beaux-arts et du programme de formation technique en musique. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a en effet signé, samedi dernier, une décision portant sur la création d’un comité de coordination chargé de préparer le programme de formation artistique des beaux-arts au niveau des écoles régionales, indique un communiqué du ministère. Ce comité sera composé de 11 membres et présidé par Amraoui Nabi, directeur de l’Ecole nationale des beaux-arts, explique la même source

S’agissant des instituts régionaux de formation musicale, la ministre a signé une décision pour la création d’un comité de coordination chargé de préparer le programme de formation technique en musique.

Ce comité sera composé de 11 membres et présidé par Abdelkader Bouazzara, directeur de l’Institut supérieur de musique, conclut le communiqué. <

