La livraison à la fin de l’année 2020 des grands projets de stades devant accueillir des manifestations internationales à court terme, compte parmi les actions prioritaires du gouvernement dont le programme d’action prévoit une assistance aux clubs professionnels pour qu’ils disposent de leurs propres centres de formation.

Approuvé lors du dernier Conseil des ministres et devant être soumis à l’Assemblée populaire nationale aujourd’hui, le projet de plan d’action du gouvernement vise à mettre à la disposition de l’élite sportive et de haut niveau des infrastructures multidisciplinaires, en adoptant une gestion «souple et efficace». Ainsi, il est question de l’achèvement, à la fin de cette année, des différents programmes d’investissements, notamment les grands projets de stades, tels ceux de Baraki et Douéra (Alger) ainsi que d’Oran, devant accueillir des manifestations internationales à moyen terme (Jeux méditerranéens 2021 à Oran et Championnat d’Afrique de football des joueurs locaux en 2022, au niveau de quatre villes).

Concernant l’amélioration de la couverture en matière d’infrastructures, le programme du gouvernement prévoit une assistance au profit des clubs professionnels de football à travers la concession de stades et l’octroi de terrains pour la réalisation de leurs stades et infrastructures sportives. «Ceci permettra aux clubs de rentabiliser ces infrastructures et de diversifier les sources de financement», indique-t-on. Il est prévu également l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de préservation et d’optimisation du parc infrastructurel existant (plus de 6.000 structures de sport, selon le document), à travers sa réhabilitation et mise à niveau. La mise en place de structures économiques de gestion et d’exploitation des grands ensembles sportifs est aussi inscrite au programme.

Le 5 février dernier, lors d’une visite d’inspection des chantiers des stades de Baraki et Douéra, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, avait fait état de nouvelles facilitations pour pallier le retard enregistré dans la réalisation de ces infrastructures sportives et tenir les délais de leur livraison, prévus fin 2020. A cette occasion, M. Cherfa avait fait savoir que cette visite «témoigne de l’importance accordée par le gouvernement à ce genre de projets», affirmant «être en contact avec les sociétés en charge des travaux pour insister sur l’impératif de respecter les délais contractuels».

