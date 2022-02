PAR MILINA KOUACI

L’insécurité au sein des cités universitaires est remise au goût du jour. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus se sont introduits dans une cité universitaire de filles à Boumerdès et agressé trois étudiantes à l’aide d’objets contondants et d’armes blanches. Cet incident a suscité l’émoi et la colère des organisations estudiantines qui pointent un doigt accusateur sur «la négligence et l’insouciance» des responsables, et exigent de la tutelle de protéger les étudiants de toute agression pouvant se produire à l’intérieur comme à proximité des cités U.

Trois étudiantes ont été agressées, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’enceinte de la cité universitaire Aïcha-Chenoui à Boudouaou (Boumerdès). L’agression aurait été commise par un groupe d’individus, dont un maçon de 31 ans, qui exerce sur un chantier près de la cité universitaire. Les agresseurs, qui auraient utilisé un marteau et un couteau, ont été appréhendés par les services de sécurité peu de temps après leur fuite. Les victimes ont été évacuées vers les établissements sanitaires de Salim-Zmirli et de Mustapha-Pacha d’Alger pour recevoir les premiers soins.

Selon des organisations estudiantines, «cet incident est loin d’être un cas isolé». Ce n’est pas la première fois que des intrus s’introduisent dans des résidences universitaires ou que des étudiants font l’objet d’agressions à proximité des cités universitaires. Plusieurs étudiants se plaignent des «prestations fournies et de l’insécurité qui règne à l’intérieur ou aux alentours des cités universitaires.

L’Union générale des étudiants algériens (UGEA) a appelé le ministère de l’Enseignement supérieur a «diligenter une enquête en urgence» et de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce qu’elle qualifie de «terrorisme des cités universitaires». Cette organisation plaide pour demander des comptes aux responsables des agressions des étudiants. Cet acte commis à la cité des filles résulte, selon l’UGEA, de «l’insouciance et de la négligence du premier responsable de ladite cité». «L’Office national des oeuvres universitaires (Onou) est-il incapable de désigner des responsables pour assurer des prestations de qualité à l’étudiant à l’intérieur des cités universitaires ?», se demande l’UGEA qui exprime son «étonnement sur les dépassements» enregistrés alors que l’Etat a mis tous les moyens pour le bien des étudiants.

De son côté, l’Union générale des étudiants libres (UGEL) a dénoncé avec force l’agression commise sur les étudiantes en dénonçant l’insécurité de la cité et que des intrus puissent s’introduir dans le bloc et les chambres d’étudiantes. L’UGEL impute la responsabilité au ministère de tutelle, à qui elle demande de «prendre des mesures strictes et fermes pour mettre un terme aux tragédies répétitives qui touchent la dignité et l’intégrité physique des étudiants».

Pour sa part, l’Union nationale des étudiants libres (UNEA) a dénoncé «un acte barbare et l’incurie et la négligence» dans la gestion de cette structure. L’UNEA qualifie la situation de «pourrie». Ce qui implique le ministère de tutelle à agir avec «fermeté» contre les responsables de cet incident.

