par MILINA KOUACI

Les étudiants qui n’ont pas obtenu leur premier choix et qui ont introduit des recours seront fixés sur leur sort jeudi prochain. Intervenant, ce lundi, à la Chaîne III sur les ondes de la Radio algérienne, le Directeur des Enseignements et de la Formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djamel Boukazzata, a indiqué que cette deuxième fiche de vœux concerne, exclusivement, la catégorie de bacheliers dont aucun des 10 choix n’a été retenu. Le nombre des nouveaux bacheliers n’ayant obtenu aucun de leurs 10 vœux, de près de 9 714, se verront accorder la possibilité d’introduire de nouveaux vœux durant la deuxième étape des inscriptions. «La période de traitement de la deuxième fiche de vœux a été fixée du 6 au 11 août et les résultats seront affichés le 11 au soir», a-t-il précisé. Pour cette catégorie, les inscriptions universitaires définitives auront lieu du 5 au 8 septembre suivant le rendez-vous fixé sur la fiche d’orientation de chaque étudiant, «afin d’éviter d’encombrer les bureaux chargés d’enregistrer les inscriptions», a expliqué M. Boukazzata.

Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a fait savoir, mercredi à Alger, lors d’une rencontre consacrée à l’annonce des résultats d’orientation des nouveaux bacheliers, que 65,46 % des 330 618 admis à la session juin 2022 se sont vus accorder un de leur trois premiers choix. S’exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que «la première étape des préinscriptions fait état de l’attribution de l’un des trois premiers choix à 65,46 % des inscrits», précisant que le choix des spécialités universitaires est soumis à «4 critères prédéfinis», soit «les vœux exprimés, la filière du baccalauréat, les résultats obtenus et les capacités d’accueil des établissements universitaires et circonscriptions géographiques». Il a également fait savoir que l’opération d’orientation «de ceux ayant obtenu des mentions assez bien et excellent a rencontré quelques difficultés», en ce que la plupart des vœux de cette catégorie concerne les spécialités assurées par les Ecoles nationales supérieures et les Ecoles normales supérieures (ENS) qui proposent un nombre de sièges limité». Selon les résultats des préinscriptions annoncés par le ministère, quelque 330 618 nouveaux bacheliers ont effectué les préinscriptions, soit un taux de 95,73%, tandis que 14 764 lauréats (4,27%) n’ont toujours pas effectué cette opération. Selon le ministère, 133 194 nouveaux bacheliers ont été orientés selon leur premier choix, soit 40,29%, 46 677 autres, soit 14,12% ont obtenu leurs deuxièmes choix, alors que le troisième choix a été accordé à 36 552 autres, soit un taux de 11,06%. <

