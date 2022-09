Par Nadir Kadi

Des intempéries relativement précoces pour la saison et qui interviennent après une série de pics de chaleur ont entraîné la mort de deux personnes, durant le nuit de mardi à mercredi, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Une très large partie du quart Nord-Est du pays a fait l’objet hier d’un bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie. La vigilance « Orange », mettant en garde contre une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêle ainsi que des rafales de vent sous orages, l’office météo a prévu des quantités de pluies « entre 20 et 40 mm » au niveau des wilayas de « Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Biskra, Khenchela et Tébessa ».

En effet, intempéries se succèdent ces derniers jours sur plusieurs régions, et notamment, sur les wilayas de Bordj Badji-Mokhtar, Tébessa, et Sidi Bel Abbès où la Protection civile déplore le décès de deux personnes, emportées à bord de leur véhicule par les eaux d’un oued dans la commune de Mezaourou. Les secours sont par ailleurs intervenus pour le sauvetage d’autres personnes cernées par les eaux et le dégagement de véhicules ainsi que le pompage des eaux de pluie à l’intérieur des habitations. Par ailleurs, ces même secours, et notamment les éléments de la Protection civile, restent mobilisés contre d’éventuelles incendies de forêt, et tout particulièrement dans les wilayas d’Annaba, Skikda et El Tarf, touchées hier par une nouvelle vague de canicule avec des températures oscillant « entre 38 et 40 degrés » selon un Bulletin météo spécial (BMS), émis par les services de l’Office national de la météorologie. Ces successions d’alertes météo rappellent par certains aspects l’enchaînement de l’été et de l’automne 2021, marqué par un été chaud suivi en octobre d’importantes pluies. Le drame de Sidi Bel Abbès pose également plusieurs questions quant à l’aménagement du territoire et de l’urbanisation de zones potentiellement inondables mais aussi sur la préparation à l’arrivée des pluies et l’entretien des systèmes d’évacuation d’eau.

Et dans cette logique, il est à rappeler que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, avait demandé, dès le 22 août dernier, à ce que l’ensemble des autorités locales prennent en considération les risques liés aux inondations. Kamal Beldjoud avait en effet souligné, lors d’une visioconférence avec les walis, « l’impératif de poursuivre les vastes campagnes de nettoyage de l’environnement et des oueds et de prendre en charge les points noirs, en coordination avec différents services, pour éviter les répercussions des intempéries et des éventuelles inondations saisonnières, notamment à cette période de l’année ». Une demande, visiblement pas suffisamment entendue au regard de l’état des avaloires dans certains quartiers, de la capitale notamment où les évacuations d’eaux sont entravées par l’accumulation de déchets.

Quant aux tenants de discours à caractère scientifique, ils continuent de mettre en garde contre un accroissement prochain des phénomènes météorologiques tels que les épisodes de canicule en invoquant le « dérèglement climatique ».

Les personnalités les plus écoutées à ce sujet, à l’image du président du Club des risques majeurs, le professeur Abdelkrim Chelghoum, appellent à l’instauration de mécanismes visant à une stratégie d’adaptation, et notamment l’application de la loi du 25 décembre 2004 sur la prévention contre les risques majeurs. Le responsable rappelant toutefois à la presse, en août dernier, que cette législation attendait toujours ses textes d’application. <

