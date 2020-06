Le chef de l’Etat salue en lui un «homme de la génération des pionniers».

Décédé samedi dernier à l’âge de 92 ans à l’hôpital d’Aïn Naadja, Belaïd Abdesselam a été inhumé hier au cimetière d’El Alia en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum, ainsi que du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, et du wali d’Alger, Youcef Chorfa.

La mémoire du défunt ayant été saluée samedi après-midi par un message du président Abdelmadjid Tebboune, rappelant que l’Algérie a perdu l’un de ses «pionniers». «Aujourd’hui, nous venons de perdre avec une profonde affliction le défunt moudjahid Belaïd Abdesselam, un homme de la génération des pionniers qui ont baigné toute leur jeunesse dans le militantisme national à l’école du Mouvement national…». Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a indiqué, quant à lui, au terme des funérailles que l’ancien militant nationaliste, plusieurs fois ministres avant d’être Premier ministre au début des années 1990, était un «moudjahid qui a contribué à la libération du pays, une figure emblématique, le père de l’industrie algérienne ayant contribué à la restitution des richesses énergétiques du pays. Il était aussi un homme d’Etat qui a formé des milliers de cadres pour l’édification d’un Etat moderne».

Témoin et acteur de premier plan de l’histoire politique et économique de l’Algérie indépendante. Son parcours, son nom resteront dans la mémoire collective rattachés à l’effort de développement et d’industrialisation de l’Algérie des années1960 et 1970. Une image pas si consensuelle qu’on le croit car Belaïd Abdesselam, adepte de «l’industrie industrialisante», dit-on encore aujourd’hui, a eu ses rivaux comme ses détracteurs dans un système politique qui n’était pas si homogène qu’il paraissait. Le temps et les témoignages sur cette époque et sur ses luttes de pouvoir et de visions parfois implacables le montrent bien. S’il y aurait consensus, il serait dans son engagement au service du pays comme il l’aura montré en acceptant d’être chef du gouvernement au début des années 1990 – «l’une des plus difficiles périodes qu’a eu à traverser notre pays», dira le président Abdelmadjid Tebboune. Cette responsabilité, que Belaïd Abdesselam assurera entre juillet 1992 et août 1993, et dont il ne sortira pas indemne, la charge ayant été extrêmement lourde et le contexte tragique de ces années rouge-sang et de déroute économique. Mais qui semble être, trente ans après, comme un aboutissement d’une carrière et d’un combat politiques commencés dans le feu du nationalisme et de la Guerre de libération et terminée par celui de la guerre pour la «survie de l’Etat», selon ses propres confidences des années après.

Né en 1928 à Aïn Kebira (wilaya de Sétif) dans une famille originaire d’Ath Yenni, Belaïd Abdesselam rejoindra rapidement le Parti du peuple algérien (PPA) puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), avant de militer au sein du FLN dès le mois de mai 1955. Instruit, très engagé auprès des étudiants qu’il appellera plus tard à la grève, Belaïd Abdesselam fera toujours «plus» qu’un travail de militant, en participant entre autres à la fondation de l’Association des étudiants musulmans nord-africains en France (1951-1953) ou l’Union des étudiants musulmans algériens en 1953. Affecté durant la guerre à la «base Ouest», le Gouvernement provisoire aura également recours à lui en 1958, en qualité d’assistant du ministre des Affaires sociales et culturelles, puis comme collaborateur dans le Cabinet du GPRA, avant d’être chargé des Affaires économiques. Une expérience qu’il mettra à profit au lendemain de l’Indépendance pour le développement de l’Algérie, de 1965 à 1979. Si Belaïd Abdesselam a beaucoup écrit et témoigné, notamment par le livre entretien, réalisé avec les sociologues Ali El Kenz et Mahfoud Bennoune «Le hasard et l’histoire» (Enag), il reste aux historiens de retracer et d’interroger son parcours comme celui de sa génération. Un champ qu’il a commencé à défricher avec la collaboration des éditions Dar Khettab, qui a publié ce qui est considéré comme ses mémoires et ses réflexions sur l’Algérie en lutte pour son indépendance et en quête difficile pour son décollage économique. <