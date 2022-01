Par Khaled Remouche

Le management insuffisant des grands projets dans le secteur des travaux publics est l’une des principales sources de grand gaspillage d’argent public. Le manque de suivi favorise cette saignée.

Le Conseil des ministres de dimanche dernier a abordé les grands chantiers d’infrastructures inachevés. Plus précisément, le gouvernement a examiné l’état d’avancement du projet de la pénétrante Jen Jen-El Eulma et des stades de Baraki et de Douéra. A l’issue de l’exposé du ministre chargé du secteur, le chef de l’Etat a exigé une nouvelle expertise du projet de la pénétrante Djen Djen El-Eulma avant de prendre toute décision et de fournir des chiffres exacts. Quant aux nouveaux stades de Baraki et de Douéra, il a ordonné d’accélérer les travaux. Le Conseil des ministres a également approuvé la réévaluation du coût de ces deux projets.

En somme, tout cela renvoie au management insuffisant des grands projets d’infrastructures. En clair, il convient de souligner qu’aucun projet de nouveaux stades n’a été complètement achevé depuis trois ans, à l’exception de celui d’Oran qui a beaucoup avancé en raison surtout de l’obligation politique : être prêt avant les jeux Méditerranéens d’Oran. Examinons d’abord la date de lancement des travaux des nouveaux stades de Douéra, de Baraki et de Tizi Ouzou. Elle se situe entre 2008 et 2010 pour un délai de réalisation de 29 mois. La durée des travaux normalement est en moyenne de trois ans. Plus de dix ans se sont donc écoulés sans que ces trois stades soient opérationnels. Les successives réévaluations de coûts constituent un énorme gaspillage de l’argent public. Plusieurs ministres ont visité ces stades et fixé l’année 2019 pour leur achèvement. Trois ans après, ces stades sont toujours en chantier. Presque le même topo pour les pénétrantes autoroutières, qui doivent relier les villes côtières à l’Autoroute Est-Ouest, à l’exception de celle de Mostaganem. Celle de Djen Djen est en chantier depuis 2014 comme la plupart des pénétrantes. Elle est loin d’être achevée et connaît divers problèmes dans sa réalisation. Quasi même topo pour celles de Béjaïa et de Tizi Ouzou. On assiste à la même situation pour les voies ferrées. Le projet de dédoublement des voies de la Rocade Nord, inscrit pourtant en 2005, n’est pas achevé après plus de dix ans de travaux. (Suite de la page 3)

