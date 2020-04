L’information est dans tous ses états en ces temps de crise sanitaire, notamment en rapport avec l’évolution de la pandémie du Coronavirus qui continue de faire des victimes à travers le monde et de bouleverser sa marche et ses habitudes.

L’option d’une présentation chiffrée, assurée par le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie, bilan quotidien de décès et de contaminés au Covid-19, ne semble visiblement pas parvenir à éliminer la diffusion de ce qui s’apparente à de l’intox.

Si les fausses informations sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux, avec une large chaîne de partage, cela n’empêche pas de créer un malaise sur fond de désinformation dès qu’une fake-news gagne en visibilité sur la Toile.

C’est dans ce contexte dominé par le Coronavirus, entre ses chiffres alarmants et sa propagation inquiétante, que le Procureur de la République près le Tribunal de Koléa (Tipasa) a dû monter au créneau, samedi, pour démentir des informations, selon lesquelles il y a eu 12 morts parmi les détenus de la prison de Koléa à cause du Coronavirus.

«Le Procureur de la République près le Tribunal de Koléa dément formellement l’information rapportée sur les réseaux sociaux faisant état du décès de 12 détenus à la prison de la ville», a indiqué la même instance dans un communiqué rendu public. Le même Procureur nie également l’autre information relayée par les mêmes canaux et selon laquelle le ministère de la Justice aurait refusé de remettre à leurs familles les dépouilles des détenus prétendument décédés. Dans son démenti, le Parquet annonce l’ouverture d’une enquête afin de débusquer leur auteur s’appuyant sur ce qu’il qualifie de «gravité de ces allégations et leurs répercussions sur la quiétude des citoyens dans cette conjoncture».

Nul doute que la montée au créneau du Procureur de la République près le Parquet de Koléa n’est pas fortuite dans le sens où elle intervient après une répétition de l’annonce de cas de décès dans la prison en question. Jeudi dernier, c’est un journal francophone qui annonçait la mort d’un détenu à la prison de Koléa, s’appuyant sur les déclarations de l’avocat Farouk Ksentini. «C’est effectivement une information vérifiée», dit l’avocat, qui a ajouté l’avoir appris «car le défunt est détenu dans l’affaire de mon client (Djamel Ould Abbès). C’est un médecin qui présidait l’une des commissions mises en place par Ould Abbès lorsqu’il était en fonction», a déclaré Me Ksentini au quotidien Le Soir d’Algérie. Loin du décor carcéral, c’est le secteur de l’Education nationale qui vit, depuis l’apparition du Coronavirus en Algérie, au rythme de l’info et son contraire. La dernière en date est ce démenti de la tutelle de tout réaménagement du calendrier scolaire à cause de la pandémie.

«Le ministère de l’Education nationale dément formellement les informations erronées rapportées dans certains médias et sur les réseaux sociaux et faisant état d’un réaménagement des années scolaires en cours et prochaine et du changement du calendrier des examens scolaires», a indiqué samedi ce ministère dans un communiqué rendu public. «L’épidémie qui frappe l’Algérie et le monde est inédite et inattendue. Nous suivons quotidiennement l’évolution de la situation et nous prendrons les décisions adéquates le moment opportun, en fonction de l’évolution de la situation et en prenant compte l’intérêt de l’élève», a tenu à préciser le département de l’Education qui a dû faire face à plusieurs fausses informations en lien avec le déroulement des cours.

C’est dire combien des informations en relation avec le contexte sanitaire imposent, elles aussi, des précautions pour éviter la propagation de fausses informations.

En attendant, bien entendu, un meilleur encadrement du paysage médiatique et une organisation adaptée du secteur.