Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation du suspect dans l’agression, survenue mardi, sur deux infirmières à proximité du CHU de Beni Messous (Alger), indique, mercredi, un communiqué des mêmes services.

“Moins de 24h après avoir commis ce forfait qui a coûté la vie à une femme et entrainé de graves blessures à une autre à proximité du CHU de Beni Messous (Alger), et à la suite de l’ouverture d’une enquête sous la supervision du parquet compétent, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté le suspect, âgé de 31 ans et résidant à Alger, et récupéré l’arme du crime”, précise la même source.