Les Industries agroalimentaires ont connu un redressement appréciable en 2021 avec un taux de croissance de plus de 15% contre une variation baissière de 0,9% en 2020, indiquent les données de l’Office national des statistiques (ONS). «Un redressement appréciable caractérise les Industries Agroalimentaires dont la variation de la production passe de -0,9% en 2020 à +15,1% en 2021 ». Cette amélioration a été observée durant les quatre trimestres de l’année, avec des taux de croissance respectifs de 11,5%, 24,3%, 8,3% et enfin 16,8%, précisent les données statistiques de l’Office. L’ensemble des activités relevant du secteur des industries alimentaires a contribué à ce résultat, note l’Office, qui relève que la branche de travail de grain enregistre un taux moyen annuel de 8,7% en 2021 avec des augmentations «remarquables », notamment au deuxième trimestre et au troisième trimestre, avec des taux respectifs de +23,0% et +10,7%. L’industrie du lait, qui a connu une baisse de 6,2% en 2020, a enregistré un relèvement de sa production de 26,9% en 2021, avec des augmentations importantes durant les quatre trimestres de l’année, notamment le quatrième qui a affiché un taux de +43,5%. La fabrication des produits alimentaires pour animaux a affiché, également, une hausse de 8,0% en 2021, après une baisse de 6,5% l’année précédente. Les deux premiers trimestres ont observé des variations haussières respectives de 25,7 et 11,9%, alors que le troisième a accusé une baisse de 6%. La production industrielle publique a enregistré une hausse de 4,5% en 2021, grâce aux différents secteurs qui ont connu des «améliorations appréciables », comparativement avec l’année 2020, qui a connu une croissance négative, soit -7,9%. (APS)

