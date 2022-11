La coordination entre les industriels est nécessaire pour répondre aux besoins nationaux en biens et matériaux et pour renforcer la production nationale, a indiqué dimanche de Relizane le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar. «Les établissements industriels locaux doivent s’employer à fournir divers produits et matériaux pour répondre aux besoins des entreprises nationales, notamment en matières premières, pour le développement de l’économie nationale», a souligné le ministre, lors de sa visite à l’établissement public économique des industries mécaniques et accessoires «Orsim» à Oued R’hiou. M. Zeghdar a également appelé les responsables de l’établissement public à promouvoir leurs produits par le système de sous-traitance pour renforcer la production nationale et limiter les importations. D’autre part, le ministre de l’Industrie a fait état de la récupération de plus de 2.300 hectares de foncier industriel inexploité au niveau des zones industrielles et des zones d’activités disséminés au travers le pays, dont 162 hectares dans la wilaya de Relizane. Auparavant, Ahmed Zeghdar avait visité une unité de fabrication de câbles et de groupes électrogènes dans la zone industrielle de Belacel, ainsi que l’usine intégrée des métiers du textile «Tayal», dans la zone industrielle de Sidi Khettab, qui entre dans le cadre du partenariat algéro-turc, en présence de l’ambassadeur de Turquie en Algérie, Mahienour Ozdemir Goktas. Le ministre de l’Industrie poursuit sa visite dans la wilaya de Relizane où il aura à inspecter plusieurs unités de production dans la zone industrielle de Sidi Khettab et à superviser la distribution des licences d’exploitation aux investisseurs privés. n

Articles similaires