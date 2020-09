Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a reçu mardi à Alger le directeur général de Huawei Algérie, Alex Dai Qing, avec qui il a évoqué les opportunités de partenariat entre le secteur industriel algérien et la compagnie chinoise, a indiqué le ministère dans un communiqué. Après une présentation détaillée sur l’historique de Huawei et ses réalisations dans le monde et en Algérie, les deux parties ont abordé les opportunités de partenariat entre le secteur industriel algérien et le géant chinois de télécommunication, a fait savoir la même source. Le ministre a exprimé la volonté de son département de nouer des partenariats d’investissements directs en Algérie avec Huawei dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, l’accompagnement dans la numérisation du ministère de l’Industrie et la formation des cadres du secteur industriel. Dans une déclaration à la presse, M. Ait Ali Braham a annoncé la possibilité de concrétisation de plusieurs partenariats industriels avec la compagnie chinoise, qui seront examinés prochainement. «De son côté, le représentant de Huawei s’est dit favorable à toute forme de coopération bénéfique pour les deux parties», rapporte le communiqué.

Articles similaires