Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur tunisien en Algérie, Romdhane El Fayedh, avec qui il a convenu d’organiser, avant la fin du premier semestre, une rencontre entre opérateurs algériens et tunisien, afin de discuter des opportunités de coopération et de partenariats. Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont convenu lors de cette rencontre d’«organiser, avant la fin du premier semestre à Constantine, une rencontre bilatérale regroupant l’ensemble des opérateurs et des producteurs pharmaceutiques des deux pays, pour leur permettre de mieux apprécier les nombreuses opportunités d’investissement mixte qu’offre le marché pharmaceutique régional, notamment à travers la création d’unités de production mixte, la promotion de la recherche et développement ainsi que de la mise en place de plateforme commune pour la distribution et l’exportation des produits pharmaceutiques».

La rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral a permis aux deux parties d’évaluer l’état de la coopération et d’examiner les voies et moyens à même d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de coopération dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, conclu lors de la visite d’Etat effectuée par le président de la République en Tunisie en 2022, ajoute la même source. A cet effet, M. Aoun et l’ambassadeur tunisien ont convenu de l’installation «dans les plus brefs délais» de la commission mixte algéro-tunisienne chargée du suivi de la mise en exécution de l’accord de coopération permettant un échange d’information et d’expertise dynamique et opérationnelle concernant l’enregistrement, l’homologation, le contrôle de qualité ainsi que la certification des bonnes pratiques de fabrication, précise le communiqué. n

