Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé jeudi dans un communiqué le retrait d’agrément à deux établissements d’importation de dispositifs médicaux pour non-respect de la législation et la règlementation en vigueur. «En application des dispositions du décret exécutif n 21-82 du 23 février 2021, relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, les services du ministère de l’Industrie pharmaceutique ont procédé, le 24 février dernier, au retrait de l’agrément de deux établissements d’importation de dispositifs médicaux : Sarl Safe Labs Algeria et la Sarl RW Commerce et Industrie, pour non-respect de la législation et la règlementation en vigueur», est-il indiqué dans le communiqué.(APS)

Articles similaires