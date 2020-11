Trois s laboratoires nationaux se sont lancés dans la production des tests antigéniques et des tests PCR dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) et l’accessibilité des moyens de protection au grand public, a annoncé, hier, un nouveau communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Il s’agit des laboratoires HUPP et IMD pour les kits de prélèvement et de transport, avec une capacité de production journalière de 80 000 kits, du laboratoire IMD, pour les kits réactifs PCR avec une capacité de production journalière de 10 000 kits, et du laboratoire Salem pour les tests antigéniques, avec une capacité de production journalière de 30 000 tests, a expliqué le ministère. Il est toutefois précisé que « les produits sont en cours d’homologation au niveau de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques».

Cette annonce de production nationale de kits de dépistage confirme ainsi les annonces des ministres de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique qui s’étaient engagés à trouver des solutions rapides pour palier à la tension.

