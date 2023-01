Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a fait état, lundi depuis Blida, de la levée de la majorité des obstacles qui entravaient la concrétisation des projets de l’industrie pharmaceutique, qui s’étaient posés aux personnes souhaitant investir dans ce domaine. En marge d’une visite d’inspection à la wilaya de Blida, M. Aoun a fait savoir que son département ministériel avait œuvré à «la levée de la majorité des obstacles auxquels faisaient face les personnes souhaitant investir dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et des équipements médicaux». Selon le ministre, la majorité de ces obstacles «sont fictifs et illégaux ayant pour objectif de bloquer l’investissement dans ce domaine pour encourager l’importation», soulignant l’impératif de «dépasser plusieurs obstacles pour développer l’industrie pharmaceutique et couvrir les besoins nationaux». M. Aoun a appelé, à cette occasion, tous les investisseurs à «défendre leurs droits et dénoncer chaque anomalie au ministère de l’Industrie pharmaceutique pour y mettre terme et demander des comptes à ses auteurs». Se félicitant de l’évolution du marché des médicaments en Algérie, le ministre a souligné que les médicaments de fabrication locale couvraient actuellement près de 60% des besoins du marché national, un taux qui devrait augmenter à l’avenir après l’entrée en service de plusieurs nouvelles usines, notamment celles spécialisées dans la fabrication des médicaments destinés aux cancéreux et aux malades chroniques. A l’entame de sa visite, le ministre a procédé à la mise en service de l’unité d’assemblage des stylos d’insuline à Boufarik relevant des laboratoires «Novo Nordisk», fruit d’un partenariat algéro-danois, avant de se rendre à l’entreprise «Expensimed», sise à Diar El Bahri dans la commune de Beni Mered, spécialisée dans la fabrication des bandelettes d’auto-surveillance glycémique, et qui est l’une des entreprises ayant bénéficié d’autorisations exceptionnelles pour poursuivre son activité après avoir rencontré des obstacles que le ministre a évoqué au cours de cette visite. Après avoir inspecté une unité de distribution relevant du Groupe Saidal dans la zone industrielle Ben Boulaid, le ministre a plaidé pour la révision de la stratégie commerciale du groupe en vue de réaliser l’équilibre dans la distribution, avant de visiter le siège de la filiale du groupe «Tabuk Pharmaceuticals» spécialisée dans le développement des médicaments génériques de qualité supérieure.(APS)

Articles similaires