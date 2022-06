Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a présidé une rencontre avec les représentants du corps diplomatique africain accrédité en Algérie pour exposer la teneur et les atouts de la candidature de l’Algérie pour accueillir le siège de l’Agence africaine du médicament (AMA), indique mardi un communiqué du ministère.

Tenue lundi, dans le cadre de la promotion de la candidature de l’Algérie pour abriter le siège de l’AMA, la rencontre s’est déroulée en présence de la doyenne du groupe régional des ambassadeurs africains accrédités et résidents en Algérie, Mme Panduleni-Kaino Shingene, ainsi que la secrétaire générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique, précise la même source.

De hauts cadres du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, ainsi que ceux du ministère de l’Industrie pharmaceutique y ont également pris part.

Cette rencontre, explique le ministère, vient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre à la disposition de l’AMA “toute l’expertise algérienne, à travers ses ressources institutionnelles, scientifiques et règlementaires en vue de soutenir et d’accompagner l’Agence dans l’accomplissement de ses mission”.

Devant les ambassadeurs et les représentants de 27 pays africains accrédités en Algérie, les cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique ont exposé, à travers des présentations détaillées, “la teneur et les atouts de la candidature de l’Algérie pour accueillir le siège de l’AMA”, ajoute le communiqué.

“Forte de ses institutions et de son nouveau cadre réglementaire avec une soixantaine de texte élaborés en moins de deux ans, traçant les contours d’une politique pharmaceutique cohérente sur les plans réglementaire et économique et grâce au développement, sans précédent, de son tissu industriel pharmaceutique, la candidature de l’Algérie offre en plus des infrastructures et des moyens technique et humain, un environnement propice en matière d’expertise et de formation dans le domaine de l’industrie pharmaceutique”, affirme le document.

Ces présentations, illustrant la dimension et la pertinence de l’offre algérienne, présentée comme “la meilleure candidature” pour abriter le siège de l’AMA, remis sous forme de supports numériques et de documentation, devront être transmises par les ambassadeurs et représentants de pays africains accrédités et résidents en Algérie aux autorités de leurs pays respectifs.

Cela permettra de “mieux apprécier” l’importance de l’offre de l’Algérie et de soutenir sa candidature lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine qui se déterminera sur le siège de l’AMA le 14 et 15 juillet prochain à Lusaka, conclut le communiqué.