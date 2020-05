Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a rassuré quant à la disponibilité des médicaments locaux et importés, après que des producteurs de l’industrie pharmaceutique eurent exprimé «leur appréhension» par rapport à l’impact de la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde sur le marché national du médicament. La suspension du transport aérien qui permet d’approvisionner le marché national en médicament et en matière première a quelque peu perturbé les opérations programmées après la libération des programmes d’importation, ce qui explique la crainte des producteurs nationaux.

Dans ce sens, le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, a appelé la tutelle à suivre rigoureusement le programme d’importation mis en place afin d’éviter toute rupture. Le ministre délégué a, de son côté, déclaré que le ministère a pris des mesures préventives dès la propagation du coronavirus en Algérie et à travers le monde et appelé les importateurs et les fabricants locaux à «former un stock de matières premières produites localement pour garantir un approvisionnement du marché national en médicaments». Depuis l’apparition du coronavirus, qui a eu un impact négatif sur plusieurs pays du monde dans divers domaines socioéconomiques, «les laboratoires nationaux ont anticipé leurs achats en matières premières pour faire face à la situation», a précisé le ministre délégué dans une déclaration à l’APS, indiquant que ses services ont demandé aux importateurs de médicaments et producteurs locaux d’informer la tutelle, de manière hebdomadaire, des stocks pour suivre les développements sur le terrain.

Concernant l’approvisionnement de l’industrie locale en matière première fabriquée uniquement en Chine et en Inde, M. Benbahmed a affirmé que «des changements ont été opérés à travers le monde au regard de la conjoncture actuelle et les producteurs locaux seront autorisés à changer la qualité de ces matières, tout en préservant la qualité des médicaments fabriqués localement suivant les conditions requises, pour ne pas être soumis au chantage de ces fournisseurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces matières ou de l’augmentation des prix».

Selon Dr Benbahmed, l’année 2020 «ne sera pas perturbée», notamment après la mise en place, par la tutelle, de nouveaux mécanismes de gestion du secteur, à l’instar de l’installation de l’Agence nationale de produits pharmaceutiques (ANPP) dotée de moyens nécessaires au lancement de son activité, et la nomination d’un nouveau directeur des produits pharmaceutiques et équipements de santé au sein de l’administration centrale. Ces assurances viennent suite aux déclarations des professionnels du secteur, dont le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) présidé par Messaoud Belambri et l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) présidée par Dr Abdelouahed Kerrar, qui ont exprimé «leur appréhensions» quant à l’impact de la propagation du coronavirus à travers le monde sur le marché national du médicament.

Le premier a expliqué que «suite à la libération des programmes d’importation, il était attendu d’approvisionner le marché national en médicaments habituels, sauf que la suspension du transport aérien en raison de la propagation du Covid-19 a perturbé cette opération et, du coup, aggravé la situation, ce qui a, par conséquent, favorisé des ruptures touchant plusieurs types de médicaments». Le second, Dr Kerrar, qui représente les producteurs nationaux, a précisé que «dès l’apparition de l’épidémie de Covid-19, les partenaires ont été contactés pour assurer un stock de matières premières et de produits finis à même de permettre de couvrir le marché national de 6 à 9 mois». Afin que cet objectif soit atteint, il a appelé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à suivre rigoureusement la mise en œuvre des programmes d’importation pour que le marché national ne se retrouve pas dans des situations de pénurie ou rupture de stocks.

Le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique a souligné que les nouvelles mesures prises par son département permettront progressivement d’assurer la disponibilité des médicaments qu’il a qualifiés de produits stratégiques, d’améliorer la gestion du secteur et de l’adapter aux changements en cours dans le monde. Concernant l’amélioration de la gestion du dossier des médicaments et sa nécessaire numérisation demandée par le syndicat des pharmaciens, il a annoncé le lancement de la numérisation, la promulgation de plusieurs décrets relatifs à l’importation et à l’enregistrement des produits fabriqués localement et l’accélération de l’enregistrement des médicaments biosimilaires. Dr Benbahmed a, par ailleurs, fait savoir que durant l’année 2019, le secteur s’est heurté à plusieurs entraves, notamment administratives, qui ont été l’origine de l’empêchement de mettre sur pied de nouvelles unités de production et de retarder l’introduction de nouvelles lois en adéquation avec les progrès enregistrés dans ce domaine. n

