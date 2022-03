Par Selma Allane

Le site Merinal 2 est situé à Khemis Khechna et va générer un millier d’emplois directs pour conforter l’entreprise Merinal, son promoteur, dans son rang d’opérateur pharmaceutique et de santé publique de premier plan.

Le wali de Boumerdes s’est rendu récemment dans la localité de Khemis Khechna pour visiter le futur plus grand complexe pharmaceutique d’Algérie, Merinal 2. L’entrée en production du site est prévue à la fin de l’année en cours et devrait permettre à l’opérateur Merinal de renforcer ses capacités d’exportation.

Selon un communiqué de l’opérateur, le complexe de Khemis Khechna «s’étale sur une superficie de 15.000m² et est appelé à produire, à terme, plus de 150 millions d’unités par an, et à couvrir plusieurs spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques».

L’état d’avancement des travaux de réalisation du complexe pharmaceutique a atteint les 85 %. Le projet, selon le communiqué, a été conçu par Merinal en partenariat avec l’entreprise PharmAccess. Il a été réalisé «en conformité avec les standards de qualité nationaux et internationaux, pour être en mesure d’obtenir les certifications nécessaires : celles de l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, du Ministère de l’Industrie Pharmaceutique ainsi que des plus grandes agences mondiales des médicaments (L’European Medicine Agency (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA)).

La réalisation du complexe, souligne-t-on, va générer pas moins de 1000 emplois directs. Il «s’insère dans la stratégie nationale qui vise à développer les exportations hors hydrocarbures tout en renforçant la production de médicaments en Algérie pour faire baisser la facture d’importation».

Merinal, une entreprise 100% algérienne fondée entre autres par le docteur Nabil Mellah, et qui célèbre ses 20 ans d’existence, commercialise annuellement près de 65 millions de boîtes de médicaments. L’entreprise compte près de 77 présentations dans 9 domaines thérapeutiques, emploie plus de 1000 collaborateurs, exporte depuis 2007, et a étendu sa présence dans dix pays.

