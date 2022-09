Le ministère de l’Industrie pharmaceutique voit la nomination d’un nouveau responsable à sa tête en la personne de Ali Aoun, qui a pris ses fonctions vendredi, en remplacement de Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, à la faveur du remaniement ministériel opéré jeudi 8 septembre par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ali Aoun prend les rênes d’un département ministériel sur rails et compte poursuivre le travail accompli par son prédécesseur qui a donné un nouveau souffle à la production pharmaceutique en Algérie. Lors de la cérémonie d’installation et de passation de consignes, le nouveau ministre l’a clairement affirmé, rendant ainsi un hommage implicite aux réalisations de Lotfi Benbahmed qui a eu à gérer le portefeuille de l’industrie pharmaceutique «dans une conjoncture difficile, caractérisée par une multitude de pressions, notamment celles des lobbies», a-t-il reconnu.

M. Aoun est allé plus loin en signe de reconnaissance aux efforts de celui qu’il remplace, lorsqu’il a déclaré que «la feuille de route du secteur est déjà tracée», signifiant, ainsi, qu’il gardera cette même feuille de route tout en continuant à l’améliorer. Les améliorations concernent la partie ayant trait à quelques insuffisances, particulièrement «la rareté de certains médicaments » qui «n’est pas propre à l’Algérie», a-t-il dit. Pour faire face à la situation de pénurie de certains médicaments, notamment essentiels, le nouveau ministre prône et insiste sur «le renforcement de la production locale», tout comme Benhbahmed qui a annoncé, pas plus tard que mardi dernier, que la production pharmaceutique allait être renforcée par 48 nouvelles unités.

Le ministre fraichement installé aura donc à faire face aux mêmes problèmes qui persistent, que ceux rencontrés par Benbahmed dont les raisons de la non-reconduction à la tête d’un ministère auquel il a donné un véritable essor n’ont pas été données. Il suffit de se rappeler que dans le premier gouvernement formé par le président de la République, en janvier 2020, Lotfi Benbahmed occupait le poste de ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, sous tutelle alors du ministère de la Santé. Quelques mois plus tard, en juin 2020, le ministère délégué a été promu au rang de ministère à part entière avec Lotfi Benbahmed à sa tête jusqu’à avoir été remercié le 8 septembre 2022.

Il a dû faire face à de nombreux problèmes, notamment en pleine crise Covid et à chaque fois qu’un problème était résolu apparaissait un autre, avait-il dit récemment, surtout concernant les pénuries récurrentes et les perturbations dans le marché de la distribution parfois même pour les médicaments existants.

Quoi qu’il en soit, malgré certains couacs au début avec la tutelle pour chevauchement de prérogatives, et surtout avec la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) – avant la nomination de Ali Aoun en tant que DG – qui ne mettait pas à jour la plateforme numérique concernant la disponibilité, les stocks et des médicaments manquants, les choses sont rentrées dans l’ordre. Benbahmed a également été à l’origine du premier Salon à l’étranger sur l’industrie pharmaceutique algérienne, organisé dans la capitale du Sénégal. Le dossier qu’il a eu à gérer et qui n’a pas abouti est celui du siège de l’Agence du médicament africaine qui est finalement installé dans une autre capitale. Sinon, c’est un parcours honorable qui est reconnu pour Lotfi Benbahmed à la tête du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Son remplaçant Ali Aoun est également connu pour être un homme qui «connaît le secteur», selon un opérateur du domaine. S’abstenant de trop s’étaler, il a indiqué que «le ministère a une feuille de route et doit veiller au développement de la sécurité sanitaire, encourager l’investissement et le déploiement à l’externe, le reste, je ne commente pas la décision du Président». En somme, les opérateurs prennent acte et attendent la poursuite de la feuille de route. Ali Aoun, rappelle-t-on, est ancien PDG du groupe public Saidal, et donc «bon connaisseur» du secteur des médicaments où l’Algérie affiche de grandes ambitions. Il a managé ce groupe de 1995 à 2008 et a pu le redresser pour en faire un des leaders dans le domaine de l’industrie pharmaceutique à l’échelle nationale. Après une éclipse de quelques années, durant laquelle il a est passé par la case justice, il a été nommé directeur général de la PCH en mars 2022, avant d’être promu ministre, ce qui constitue une sorte de réhabilitation, comme cela a été le cas dans l’affaire qui avait défrayé la chronique connue sous le nom de l’affaires des cadres injustement incarcérés. n